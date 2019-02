Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geparktes Auto beschädigt, Verursacher flüchtet

Limburgerhof (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitag den 15.02.2019 in Limburgerhof auf dem Park & Ride Parkplatz Jahnstraße/Speyerer Straße in der Nähe des Bahnhofs. Ein Autofahrer hatte seinen Pkw auf dem genannten Parkplatz morgens gegen 06.10 Uhr unbeschädigt abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer am gleichen Tag gegen 14 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er mehrere frische Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

