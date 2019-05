Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Haustür in "Hexennacht" beschädigt

Gusenburg (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Dienstag, dem 30.04.19, gegen 21:40 Uhr in der Kirchstraße in Gusenburg an einem Wohngebäude die Eingangstür beschädigt. Mittels eines ca. einem Meter langem Stück Scheitholz wurde die Glaseinfassung der Haustür zerbrochen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503/9151-0

pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell