Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Untere Hauptstraße/Bruchgasse, 18.6.2019, 21.20 Uhr Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Herxheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrer kam es am 18.6.2019, gegen 21.20 Uhr an der Einmündung Bruchgasse/Untere Hauptstraße in Herxheim. Ein aus der Bruchgasse kommender 50-jähriger Radfahrer missachtete die Vorfahrt des auf der Unteren Hauptstraße von links kommenden 37-jährigen Radfahrers. Bei der Kollision wurden beide verletzt und wurden zur medizinischen Versorgung ihrer leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

