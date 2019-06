Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 19.06.2019, 20:30 Uhr Randalierer in der Hainbachstraße in Landau

Landau (ots)

Mehrere Personen meldeten am Samstag Abend eine hoch aggressive, randalierende Person vor einem Anwesen in der Hainbachstraße in Landau. Die Person versuchte in mehrere Häuser einzudringen und bedrohte einige Anwohner. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den psychisch auffälligen, 46-jährigen Mann in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Er stand unter Drogeneinfluss und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

