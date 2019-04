Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK Nordenham: Geschwindigkeitsmessungen des PK Nordenham - 183 km/h, 169 km/h und 160 km/h bei erlaubten 100 km/h auf der B212

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstagvormittag, den 04.04.2019, wurden auf der B212, im Bereich der Abfahrt Rodenkirchen, durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Nordenham Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Gemessen wurden Fahrzeuge die die B212 aus Richtung Wesertunnel kommend in Richtung Brake befahren haben. In einem Zeitraum von etwa 3 Stunden wurden insgesamt zwölf Verstöße im Bußgeldbereich festgestellt. (Der Bußgeldbereich beginnt bei 60 Euro Bußgeld zzgl. Verwaltungsgebühr und wird zudem mit Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg bestraft.) Unter den genannten zwölf nicht unerheblichen Geschwindigkeitsverstößen befanden sich drei traurige Spitzenreiter, die selbst die erfahrenen eingesetzten Beamten in dieser Höhe so nicht erwartet hätten.

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Bentheim wurde in seinem Daimler-Benz mit 183 km/h gemessen. Abzüglich Toleranz blieben vorwerfbar noch 177 km/h übrig. Er überschritt die Höchstgeschwindigkeit somit um 77 km/h. Zu ihm gesellten sich an der gleichen Stelle wenig später ein 25-jähriger Cuxhavener, der mit seinem Audi mit 169 km/h (vorwerfbar 163 km/h) gemessen wurde sowie ein 37-jähriger Elsflether, der seinen Skoda auf 160 km/h (vorwerfbar 155 km/h) beschleunigte.

Alle drei zuletzt genannten Fahrzeugführer müssen, neben einem empfindlichen Bußgeld und mindestens zwei Punkten in Flensburg, auch mit einem Fahrverbot zwischen ein und drei Monaten rechnen.

Überhöhte Geschwindigkeit ist, neben Alkohol und Drogen sowie Ablenkung, eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Je höher die gefahrene Geschwindigkeit ist, desto größer ist auch die Unfallwahrscheinlichkeit und desto gravierender sind die Unfallschäden an den Fahrzeugen und die Verletzungen der beteiligten Personen, die daraus resultieren. Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu halten. Es werden auch zukünftig regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und Geschwindigkeitsverstöße konsequent verfolgt.

