Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK Nordenham: PKW kommt beim Abbiegen von der Fahrbahn ab +++ Zu schnelles Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln +++

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Mittwoch, den 03.04.2019, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich im Bereich Nordenham ein Verkehrsunfall auf der Stadländer Straße (B212), im Kreuzungsbereich B212 / Oldenburger Straße. Ein alleinbeteiligter 30-jähriger Fahrer eines PKW befuhr die B212 in Richtung Brake. Im o.g. Kreuzungsbereich wollte er nach links in die Oldenburger Straße einbiegen. Aus bisher unbekannter Ursache verliert er hierbei auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich daraufhin dreht und rückwärts in einen Graben rutscht. Der Fahrzeugführer bleibt hierbei unverletzt. Der PKW selbst wurde bei dem Unfall offenbar nicht beschädigt, musste aber durch einen Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen werden. Die Berme und Leitpfosten wurden beschädigt und müssen Instand gesetzt werden.

Stadland. Am Mittwoch, den 03.04.2019, vormittags, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Nordenham Geschwindigkeitsmessungen auf der B212 im Bereich Stadland durch. Insgesamt wurden im Laufe des Vormittags zehn mit Bußgeld und zugleich Punkten bewertete Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Um 08:45 Uhr wurde hierbei auch ein PKW der Marke Fiat gemessen, welcher ebenfalls die B212 in diesem Bereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Das Fahrzeug wurde angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 37-jährigen Mann aus Bremerhaven. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest war zudem positiv auf Opiate. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

