POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg +++ Motorradfahrer leicht verletzt

Am Dienstag, 02. April 2019, gegen 14:50 Uhr, zog sich ein 16-Jähriger aus Hatten leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Sandkruger Straße in Wardenburg zu.

Der 16-Jährige war mit seinem gedrosselten Motorrad in Richtung Sandkrug unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Pkw. Während des Überholvorgangs fuhr eine 65-Jährige aus Wardenburg mit ihrem Pkw von einem Parkplatz nach rechts auf die Sandkruger Straße in Richtung Wardenburg auf. In diesem Moment nahm sie den entgegenkommenden 16-Jährigen auf seinem Motorrad wahr und bremste ihren Pkw ab, dennoch konnte ein Frontalzusammenstoß nicht verhindert werden.

Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

