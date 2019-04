Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 02. April 2019, gegen 17:15 Uhr, auf der Bremer Straße in Hude.

Ein 31-Jähriger aus Hude bog mit seinem landwirtschaftlichen Gespann von einem Grundstück nach rechts auf die Bremer Straße in Richtung Oldenburg ein. Ein 32-jähriger Oldenburger, der mit seinem Jaguar ebenfalls auf der Bremer Straße in Richtung Oldenburg unterwegs war, fuhr auf das Güllefass des landwirtschaftlichen Gespanns auf.

Der Gesamtschaden am Jaguar und am Güllefass wurde auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Jaguar war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Des Weiteren musste die Fahrbahn aufgrund von ausgelaufenem Motoröl gereinigt werden.

