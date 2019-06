Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76877 Offenbach, 19.06.2019, 11:05 Uhr "Das Leben ist an manchen Tagen nur im Vollrausch zu ertragen..."

...dachte sich vermutlich ein 43-jähriger aus Landau, der am Mittwoch Morgen gegen 11:00 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in Offenbach mit seinem PKW im Kreis fuhr. Passanten waren beim Einkaufen auf die Person aufmerksam geworden, die augenscheinlich alkoholisiert ein Fahrzeug lenkte. Die eintreffenden Polizeibeamten beendeten die Trunkenheitsfahrt und nahmen die Person vorläufig in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille, von seinem Führerschein durfte sich die Person natürlich verabschieden.

