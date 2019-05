Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Köbbinghauser Hammer. Containerbrand in Industriebetrieb

Plettenberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07.40 Uhr musste die Plettenberger Feuerwehr zu einem Industriebetrieb in der Daimlerstraße ausrücken. Hier war ein 30 Kubikmeter großer, jedoch nur zum Teil mit Holzresten gefüllter Container, innerhalb einer Produktionshalle in Brand geraten. Die Mitarbeiter hatten den Brand bemerkt, den Container umgehend ins Freie gebracht und bereits erste Löschversuche unternommen. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand dann mit Hilfe eines Löschrohres innerhalb kurzer Zeit ablöschen. Die betroffene Produktionshalle konnte durch eine eingeleitete Querbelüftung entraucht werden. Zu Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache, welche bereits nach knapp einer halben Stunde wieder in ihren Standort einrücken konnten. Verletzt wurde niemand.

