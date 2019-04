Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Öffentlichkeitsfahndung nach Roman S. - Vermisster tot aufgefunden

Der seit 09.03.2019 vermisste 56-jährige Roman S. ist Samstagnachmittag (06.04.2019) in der Leine bei Laatzen tot aufgefunden worden.

Mit einem Foto hatte die Polizei Hannover seit 11.03.2019 nach dem suizidgefährdeten 56-Jährigen gefahndet. Gestern, gegen 13:15 Uhr, fanden Kanufahrer in der Leine in Höhe des laatzener Ortsteils Grasdorf eine männliche Leiche. Eine Identifizierung bestätigte, dass es sich um den vermissten Roman S. handelte. Derzeit geht die Kriminalpolizei von einem Suizid der Person aus. /now

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4214571

