POL-H: Mehrere Versammlungen in der City - Polizei weist auf Verkehrsbehinderungen hin

Hannover (ots)

An diesem Samstag (06.04.2019) finden in der hannoverschen Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Die Polizeidirektion Hannover weist in diesem Zusammenhang auf zu erwartende Verkehrsbehinderungen hin und empfiehlt, anstelle von Autos alternative Verkehrsmittel zu nutzen.

Neben einigen kleineren, ortsfesten Versammlungen zu unterschiedlichen Themen, vorwiegend in der Fußgängerzone, wurden bei der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover zwei Aufzüge mit einer hohen Anzahl an Teilnehmenden angezeigt.

So trifft sich gegen 12:00 Uhr eine Vielzahl von Fahrern mit "Bullis" auf dem Schützenplatz, um unter dem Motto "Bullis gegen Dieselfahrverbote" zu demonstrieren. Der angezeigte Aufzug, zu dem der Veranstalter zirka 230 Fahrzeuge erwartet, führt anschließend über folgende Strecke:

Schützenplatz - Robert-Enke-Straße - Arthur-Menge-Ufer - Kurt-Schwitters-Platz - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer - Altenbeekener Damm - Stresemannallee - Bertha-von-Suttner-Platz - Sallstraße - Berliner Allee - Raschplatzhochstraße - Hamburger Allee - Celler Straße - Goseriede - Münzstraße

- Goethestraße - Leibnizufer - Friederikenplatz - Lavesallee (bis Adolfstraße; dort wenden und auf der Gegenrichtung zurück) Waterloostraße - Bruchmeisterallee

und endet nach einer Abschlusskundgebung um zirka 15:00 Uhr wieder auf dem Schützenplatz.

Ebenfalls für Samstag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr, hat eine Privatperson eine Versammlung unter dem Motto "Save the Internet - Entscheidung im Europäischen Parlament zur Urheberrechtsreform" angezeigt. Der Anzeigende rechnet mit 3 000 bis 5 000 Teilnehmenden, die sich ab 12:30 Uhr auf dem Opernplatz sammeln wollen. Nach einer zirka 30-minütigen Auftaktkundgebung setzt sich anschließend der Demonstrationszug über folgende Straßen in Bewegung:

Ständehausstraße - Luisenstraße - Ernst-August-Platz - Kurt-Schumacher-Straße - Steintorplatz - Georgstraße - Schmiedestraße - Karmarschstraße - Osterstraße - Baringstraße - Georgstraße. Er endet schließlich wieder am Opernplatz, wo bis etwa 16:00 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Wegen der erheblichen Anzahl teilnehmender Personen bzw. Fahrzeuge bei beiden Versammlungen muss im gesamten Bereich der Innenstadt in der Zeit von 12:00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Insbesondere an den aufgeführten Aufzugsstrecken wird es zu temporären, teilweise auch längerfristigen Straßensperrungen kommen.

Die Polizeidirektion Hannover bittet alle Besucher der Innenstadt im aufgeführten Zeitraum öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder auf andere Alternativen der Anreise zurückzugreifen. / schie, ahm

Eine Karte zu den Routen der aufgeführten Versammlungen erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/wir_ueber_uns/presse/pressemeldungen/versammlungen-city-4april-113705.html

