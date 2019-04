Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fünf Lauben durch Feuer in Gartenkolonie beschädigt - Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Hannover (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag (04.04.2019) einen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor in mehreren Lauben in der Gartenkolonie "Wiesengrund" an der Tannenbergallee (List) Feuer gelegt zu haben.

Polizeibeamte stellten auf ihrer Streifenfahrt gegen 02:30 Uhr Feuerschein in der Gartenkolonie fest und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer standen zwei etwa 100 Meter voneinander entfernte Lauben komplett in Flammen und das Feuer hatte auf anliegende Hütten übergegriffen. Zwei der Holzhäuschen brannten vollständig aus, drei weitere wurden beschädigt. Experten der Kriminalpolizei haben die Lauben am heutigen Vormittag untersucht und schätzen den Gesamtschaden auf 40.000 Euro.

Noch in der Nacht nahmen Polizeibeamte in der Kolonie einen 42-Jährigen fest. Er steht im Verdacht, die Brände gelegt zu haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den 42-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Die Kripo sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511-109 55 55 zu melden. /isc, pu

