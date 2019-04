Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Köbbinghausen. Förderband in Industriebetrieb geriet in Brand.

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Zu einem Brand in einem Industriebetrieb in der Daimlerstraße rückte die Plettenberger Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter den Brand eines Förderbandes bereits mit Hilfe von Feuerlöschern unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten mit einem Löschrohr. Der Brand war vermutlich wegen einer Überhitzung durch den Ausfall eines für das Förderband zuständigen Kühlsystems gekommen. Bereits gegen 21:00 Uhr konnten die alarmierten Kräfte von Feuerwehr- und Rettungswache, Holthausen und Oestertal wieder in ihre Standorte einrücken. Zur Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell