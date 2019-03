Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Teindeln. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B236

Am heutigen Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es auf der B236 zwischen den Ortslagen Teindeln und Bauckloh zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge die beiden Fahrzeugführer der verunfallten PKW verletzt wurden. Beide wurden nach rettungsdienstlicher Behandlung per Rettungswagen mit Verdacht auf eher leichtere Verletzungen ins Plettenberger Krankenhaus eingeliefert. Aus noch ungeklärter Ursache war es zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen gekommen, wobei beide stark beschädigt wurden. Auf der langgestreckten Unfallstelle hatten sich Trümmerteile und ausgelaufene Betriebsmittel verteilt. Die Feuerwehr streute die Gefahrenstelle ab und forderte zur Reinigung der Fahrbahn ein Spezialunternehmen an. Zur Unterstützung der Abstreumaßnahmen wurde die Einheit Stadtmitte nachalarmiert, welche mit einem Logistikfahrzeuge benötigtes Bindemittel nachführte. Die Unfallstelle war zunächst für eine halbe Stunde voll gesperrt und konnte im weiteren Verlauf halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zu Unfallursache und Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

