FW-PL: Plettenberger Rettungsdienst rückt mit modernem Fuhrpark aus

Nun ist es soweit: der zweite neu beschaffte Rettungswagen (Gesamtkosten 200.000 Euro) ist eingetroffen und wird ab sofort zu Einsätzen in Plettenberg und dem Märkischen Kreis ausrücken. Es ist das baugleiche Fahrzeug des erst im September 2018 ausgelieferten Rettungswagen auf Fahrgestell Mercedes Benz 519 CDI von Daimler Chrysler und Ausbau durch die Fa. GSF aus Twist in Niedersachsen. Lediglich in der Fahrzeugfront sind die beiden Fahrzeuge durch ein zwischenzeitliches Faceliftupdate zu unterscheiden. Das plettenbergeigene Design in der Fahrzeugbeklebung, wurde in der Plettenberger Feuer- und Rettungswache selbst erstellt und realisiert. In Technik, Innenraumausstattung und medizinischer Ausrüstung sind die beiden RTW identisch. Beide Fahrzeuge verfügen zur Entlastung der Mitarbeiter und zur schonenderen Patientenaufnahme zudem über ein innovatives Fahrtragesystem, mit dessen Hilfe Patienten hydraulisch unterstützt in den Rettungswagen gehoben werden können. Neben dem Notarzteinsatzfahrzeug auf BMW X5 aus dem Jahr 2016, ist der junge Fahrzeugpark des Rettungsdienstes der Plettenberger Feuer- und Rettungswache nun auf einem modernen Stand. Dies kommt den Bürgerinnen und Bürgern zugute, die darauf vertrauen können, dass die gut ausgebildeten Dienstkräfte der Plettenberger Feuer- und Rettungswache auf moderne Einsatzmittel zurückgreifen können, um ihnen in Notlagen so gut wie möglich zu helfen. Die Modernisierung wurde erforderlich, nachdem die Vorgängerfahrzeuge rund 10.000 Einsatzfahrten und mehr als 200.000 km zu meistern hatten.

