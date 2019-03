Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Vorläufige Bilanz der Sturmtiefs. 10 wetterbedingte Einsätze

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Zu insgesamt 10 Einsätzen musste die Plettenberger Feuerwehr an diesem Wochenende bisher ausrücken. Grund waren in Folge der Sturmböen umgestürzte Bäume, welche durch die Einsatzkräfte von Fahrbahnen in unterschiedlichen Ortsteilen beseitigt werden mussten. In einem Fall rückte die Drehleiter der Plettenberger Feuerwehr auf Anforderung der Herscheider Feuerwehr überörtlich in die Nachbargemeinde aus. Der Verbindungsweg zwischen Plettenberg-Tanneneck und Pasel wurde aufgrund von Windbruch zunächst bis voraussichtlich Montag voll gesperrt. Laut Wetterdiensten sind ab 13.00 Uhr für den Märkischen Kreis erneut Sturm- und Orkanböen gemeldet, weshalb die Feuerwehr dringend empfiehlt, sich möglichst nur dann im Freien aufzuhalten, wenn unvermeidbar. Die Plettenberger Feuerwehr hat sich nach Rücksprache mit der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises dazu entschieden, rein vorsorglich den Meldekopf in der Feuer- und Rettungswache am Wall zu besetzen, um im Bedarfsfall von hier aus eine größere Anzahl von zu erwartenden Einsätzen koordinieren zu können.

