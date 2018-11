POL-REK: 181124-4: Aderlass mit Folgen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Einer 24-Jährigen entnahmen Ärzte zwei Blutproben. Nach ihrer Entlassung beschädigte Sie nach Zeugenaussagen das Polizeigebäude.

Die Frau fiel Streifenbeamten am Donnerstag (22. November) um 13:10 Uhr erstmalig auf der Ahrstraße in Wesseling auf. An ihrem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht und sie fuhr in deutlich sichtbaren Schlangenlinien. Die Polizisten stoppten das Auto. Auf Nachfrage gab die 24-Jährige an, unter Medikamenteneinfluss zu stehen. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis, so dass ihr im Krankenhaus eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten.

Um 20:15 Uhr fuhr die Wesselingerin im gleichen Auto auf dem Kronenweg in Wesseling. Auch hier fiel der Wagen zunächst wegen der fehlenden Kennzeichen und der unsicheren Fahrweise auf. Auch in diesem Fall ordneten die Polizisten nach dem Anhalten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.

Nachdem die 24-Jährige zusammen mit ihrem Vater, der sie abholte, um 21:20 Uhr die Wache verlassen hatte, hörten die Beamten außerhalb des Gebäudes ein lautes Knallgeräusch. Auf der Straße sahen sie die beiden nicht mehr. Allerdings stellten sie fest, dass die Doppelglasscheibe am Treppenhaus des Polizeigebäudes mit einem Backstein eingeworfen wurde. Eine Zeugin (73) sagte aus, dass es sich bei dem Steinewerfer um eine randalierende Frau in Begleitung eines Mannes handelte. Mit dem Rückschluss auf das Vater-Tochter-Gespann leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen die 24-Jährige ein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell