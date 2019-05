Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Jeutmecke. Schnee. Baum hält Last nicht Stand und senkt sich auf Fahrbahn ab.

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Die mit frischen Blättern gefüllte Baumkrone einer Buche und die, wenn auch geringe Schneelast aufgrund des nächtlichen "Wintereinbruchs", sorgten vermutlich am Samstagmorgen dafür, dass sich eine Buche in Richtung Fahrbahn der K8 in Höhe Jeutmecke absenkte und somit ein Verkehrshindernis darstellte. Kurz nach 08.00 Uhr rückte die Plettenberger Feuerwehr aus, um den Baum mit Hilfe einer Motorkettensäge zu beseitigen. Für rund 10 Minuten musste die Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Burg und Selscheid dafür gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell