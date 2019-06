POL-PDLD: Fahrradfahrer nach Unfall verletzt

Polizeidirektion Landau

Am Mittwoch, 19.06.2019, 11:30 Uhr wollte ein 67 jähriger Pkw-Führer von einem Waldweg kommend nach links auf die L514 einbiegen. Da die Straße an dieser Stelle sehr schmal ist und der Wendekreis seines Pkws zu groß war, blieb er mitten auf der Fahrbahn stehen. Ein 65 jähriger Radfahrer, der die L516 bereits befuhr, sah den hinter einer Kurve stehenden Pkw zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 EUR.

