POL-SE: Kaltenkirchen / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach acht Pkw-Aufbrüchen

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Montag, den 19.11.18, 19:00 Uhr, bis zum Mittwoch, den 21.11.18, 08:00 Uhr, wurden in Kaltenkirchen acht Pkw aufgebrochen. Die Pkw standen im Marschweg, "Am Schaafredder", im Flottkamp, im Schümannweg, im "Funkenberg" und am Bürgermeister-Ströh-Platz. Entwendet wurden Bargeld und persönliche Papiere. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04191-30880 um Hinweise.

