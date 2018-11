POL-SE: B206 - Auto kollidiert mit Baum und überschlägt sich

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag ist es auf der Schafhauser Landstraße in Bark zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die alleinbeteiligte Autofahrerin schwere Verletzungen erlitten hat.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 22-Jährige, die in einer kleinen Gemeinde im Kreis Segeberg wohnhaft ist, gegen Mitternacht mit ihrem Mini die Bundesstraße 206 in Fahrtrichtung Bad Segeberg. In Bark kam sie vermutlich auf Grund eines Moments der Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der PKW mit einem Baum kollidierte, sich anschließend überschlug und letztlich auf den Rädern stehend zum Stillstand kam. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

Sanitäter brachten die Fahrerin mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Leezen unter 04552 610 in Verbindung zu setzen.

