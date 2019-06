Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hinweise auf schwarzen Mercedes erbeten.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag parkte der 85-jährige Fahrer eines Volvo seinen Wagen in der Hermannstraße aus. Während des Vorgangs gegen 15:30 Uhr fuhr ein schwarzer Mercedes an dem Volvo vorbei und touchierte diesen. Ohne nach dem Unfall anzuhalten, fuhr der Mercedes weiter in Richtung der Bielefelder Straße. An dem Volvo entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Ihre Hinweise zu dem Mercedes richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell