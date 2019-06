Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wer hat etwas beobachtet?

Lippe (ots)

Am Mittwoch parkte die 35-jährige Eigentümerin eines Alfa Romeo ihren Wagen auf dem Kundenparkplatz der Fa. Magowsky an der "Lagesche Straße". Zwischen 11:15 Uhr und 12 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrer gegen die rechte Fahrzeugseite des Alfa und verursachte so Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallfahrer, dessen Fahrzeug vermutlich weiß lackiert ist, nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

