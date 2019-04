Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Sonntag, d. 14.04.2019, 19.55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 515 zwischen Wildemann und Lautenthal. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Salzgitter befuhr mit einem Pkw Peugeot die L 515 von Wildemann in Richtung Lautenthal. Kurz hinter dem Ortsausgang von Wildemann verliert er auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kommt nach links von der Fahrbahn ab, rollt auf dem angrenzenden Berghang weiter und überschlägt sich dann. Der Pkw kommt danach auf einem Parkplatz auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall beide schwer verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

/Krz.

