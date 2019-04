POL-GS: PK Seesen Pressemitteilung vom 14.04.19

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl Am Freitag, den 12.04.19 wurde der Diebstahl eines Fahrradsattels angezeigt. Dem 41-jährigen geschädigten Seesener wurde dieser in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von seinem am Wohnhaus abgestellten MTB entwendet. Schaden ca. 80 Euro.

Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 12.04.19, gegen 15.40 Uhr, kam es in der Gänsepforte zu einem Verkehrsunfall, als ein Beteiligter Fahrzeugführer, beim Einfahren in den fließenden Verkehr, den Pkw einer 26-jährigen Fahrzeugführerin aus Seesen offensichtlich übersah und mit diesem kollidierte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 12.04.19, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. In Münchehof wurde, nach Zeugenaussagen, der zum Parken abgestellte Pkw eines 66-jährigen beschädigt. Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall Im Seesener OT Rhüden kam es am Freitag, den 12.04.19, gegen 18.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Hier hatte beim Wenden ein 61-jähriger, auswertiger Fahrzeugführer, den Zaun eines Wohngrundstücks beschädigt.

Diebstahl Am Freitag, den 12.04.19, gegen 19.00 Uhr, wurden zwei männliche Täter von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie aus der Wohnung eines 22-jährigen Seeseners ein Fernsehgerät entwendeten. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Auch hier dauern die Ermittlungen an.

Körperverletzung Am Freitag, den 12.04.19, in der Zeit zwischen 22.40 Uhr und 22.55 Uhr, kam es in Rhüden zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 28-jährigen Rhüdeners. Der alkoholisierte junge Mann wurde auf dem Nachhauseweg von einer bislang unbekannten Person von hinten auf den Kopf geschlagen, woraufhin er stürzte und sich das Gesicht aufschlug. Er wurde der Asklepios Klinik zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen, unter der Telefonnummer 05381/9440, in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch Am Abend des 13.04.19, gegen 22.00 Uhr, kam es, in der Wohnung eines 55-jährigen Mannes aus Seesen, zu einem Hausfriedensbruch durch eine 37-jährige Frau aus Pasewalk. Die Dame verließ erst nach mehrfacher Aufforderung der Polizei die Wohnung ihres Bekannten.

Betrug Ein 23-jähriger Mann aus Lutter wurde von einem angeblichen Mircosoft-Tech-Support Unternehmen aufgefordert, 200 Euro über Prepaid-Karten zu bezahlen, um einen Virus auf seinem PC zu beheben. Dieser Aufforderung wurde vom Geschädigten nachgekommen. Erst im späteren Verlauf stellte dieser fest, dass er einer Betrugsmasche aufgesessen war.

Platzverweise Bereits des Öfteren kam es in der Vergangenheit, in den Abend- bzw. Nachtstunden, zu Verschmutzungen und Ruhestörungen im wiedereröffneten Parkhaus in der Seesener Innenstadt. Mehrfach kam es zu Beschwerden durch Seesener Bürger und Bürgerinnen.. Auch am späten Samstag Abend, gegen 23.00 Uhr, wurden mehrere junge Fahrzeugführer angetroffen, welche laute Musik abspielten. Allen Personen wurden nach Identitätsfeststellung ein Platzverweis durch die Polizei ausgesprochen.

