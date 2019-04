Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Samstag, 13.04.2019, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14.04.2019, 12:00 Uhr.

Goslar (ots)

Goslar - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 12.04.2019, 17:00 Uhr, bis Samstag, 13.04.2019, 13:00 Uhr, kommt es in der Glockengießerstraße an einer Hausfassade zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Goslar - Verkehrsunfall

Am Samstag, um 17:10 Uhr, kommt es im Einmündungsbereich Stapelner Straße / Alte Heerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Norddeutschland missachtet die Vorfahrt einer 39-jährigen aus dem Landkreis Goslar. Ein PKW ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt.

Goslar - Sachbeschädigung

In der Zeit von Donnerstag, 11.04.2019, 17:00 Uhr, bis Samstag, 13.04.2019, 18:00 Uhr, kommt es an der Pestalozzischule zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte haben zwei Glasscheiben beschädigt.

Goslar - Verkehrsunfall

Am Sonntag um 04:14 Uhr befährt ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Goslar mit seinem PKW die Hildesheimer Straße, gerät auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallt anschließend gegen einen Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen werden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell