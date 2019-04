Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf bzgl. Verkehrsunfall in Bad Harzburg- Harlingerode:

Goslar (ots)

Am Freitag, den 12.04.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem vorfahrtberechtigten KOM (Bus-Linienverkehr) und einem PKW im Bereich der Meinig- Ecke Klagesstraße (Umleitungsstrecke). Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein Verkehrszeichen (Vorfahrt achten) umgedreht wurde, so dass dieses für die Fahrzeugführer auf der Klagesstraße in Richtung Meinigstraße fahrend nicht erkennbar war. Zeugen die Angaben über die Veränderung des Verkehrszeichens (Schild) geben können, melden sich bitte bei der hiesigen Polizeidienststelle (PK Bad Harzburg) unter der Tel.: 05322-11110.

