POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Samstag, 13.04.19, 15:00 Uhr bis Sonntag, 14.04.19 12:30 Uhr

Goslar (ots)

"Parkrempler"

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Breiten Straße in Bad Harzburg zu einen Parkplatzunfall. Dabei beschädigte ein 50- jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Goslar beim Einparken einen abgestellten Pkw. Es entstand geringer Sachschaden, der Verursacher informierte umgehend die Polizei zur Schadensaufnahme und zum Personalienausstausch.

Ladendiebstahl:

Am gestrigen Samstagabend konnte eine 43- jährige Bad Harzburgerin eines Ladendiebstahls überführt werden. Nachdem sie ein Lebensmittelgeschäftes in der Bodestraße in Bad Harzburg verlassen wollte, löste die Diebstahlssicherung der Kasse aus. Bei der anschließenden Nachschau konnten Waren bei der Beschuldigten festgestellt werden, welche sie nicht bezahlt hatte. Nun erwartet die 43- Jährige ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

