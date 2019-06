Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 20.06.2019, 15:10 Uhr Zusammenstoß zwischen Radfahrern

Herxheim (ots)

Eine 46-jährige Frau befuhr mit ihrer Familie den Radweg zwischen Herxheim und Offenbach. Hier kam ihnen eine Gruppe von ca. 10 Radfahrern entgegen. Eine Radfahrerin fuhr ziemlich weit in der Mitte des Feldweges, weshalb der Ehemann der Familie noch "Achtung" rief. Die entgegenkommende Radfahrerin schaute sich daraufhin um und fuhr hierbei noch weiter in die Mitte des Feldweges. Dabei stieß sie mit der 46-jährigen Radfahrerin zusammen, wobei diese noch in die angrenzende Wiese lenken konnte und hier zu Fall kam. Die entgegenkommende 78-jährige Radfahrerin kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich an der Schulter. Beide mussten anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell