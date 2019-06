Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtaktive Abenteurer lösen Polizeieinsatz aus

Billigheim-Ingenheim: 22.06.2019, 02.35 Uhr (ots)

Ein 45 jähriger Autofahrer aus der Verbandgemeinde Landau -Land bemerkte beim Vorbeifahren im Bereich eines Einkaufsmarktes in Billigheim Ingenheim, dass sich eine Person in Armeekleidung in der Nähe des dortigen Geldausgabepavillons aufhielt. Weil ihm das verdächtig vorkam, fuhr er nochmals zurück und bemerkte nun zwei Personen die sich im angrenzenden Wingert auf den Boden legten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Aufgrund der geschilderten Vorgänge im Bereich des Einkaufmarktes ging die Polizei von einer bevorstehenden Straftat aus und verlegte mehrere Funkstreifenwagen in die Nähe des Marktes. Dies erkannten wohl auch die beiden vermeintlichen Täter und versuchten mit ihren Fahrädern von der Örtlichkeit zu flüchten. Hierbei wurden sie aber von der Polizei entdeckt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den vermeintlichen Tätern um zwei 13 und 14 Jahre alte "Hobbysoldaten" aus der Verbandsgemeinde Landau-Land handelte. Der Einsatz endete schließlich mit Übergabe der Kinder an die Eltern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell