Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 21.03.2019, kam es um 07:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht an der Kreuzung Trierer Straße/Gerberstraße in Wittlich.

Ein 13 jähriges Mädchen fuhr mit seinem Fahrrad auf der Trierer Straße aus Richtung Bergweilerweg kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung zur Feldstraße/ Gerberstraße wurde das Kind von einem Auto überholt, welches anschließend nach rechts in die Gerberstraße abgebogen ist. Während des Abbiegevorganges streifte das Auto das Fahrrad des Mädchens, woraufhin dieses hingefallen ist. Daraufhin fuhr die Person in dem Auto weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Glücklicherweise wurde das Mädchen bei dem Unfall nicht ernstlich verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571-9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schlossstraße 28



54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



