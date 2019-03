Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Gaststätte

Manderscheid (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte durch Einschlagen eines Fensters in eine am Markt gelegene Gaststätte ein. Trotz ausgelöster Alarmanlage wurden mehrere Spielautomaten aufgehebelt und das dort enthaltene Bargeld entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der durch die Tat entstandene Sachschaden weit höher sein als die entwendete Summe.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeug getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder der Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9500-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schlossstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell