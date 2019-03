Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gewalt gegen Polizeibeamte weiterhin im Fokus.

Wittlich (ots)

Am 21.03.2019, gegen 20:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wittlich im Bereich der Max-Plank-Straße zwei Männer, die zuvor in verdächtiger Art- und Weise aufgefallen waren. In einem mitgeführten Rucksack konnten sodann Marihuana Produkte aufgefunden werden. Nachfolgend, dermaßen ertappt, reagierte das polizeiliche Gegenüber absolut renitent, uneinsichtig und aggressiv und man begann, die Polizeibeamten zu beleidigen. Letztlich mussten die Personen fixiert werden, wobei Widerstandshandlungen gebrochen wurden. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet, einer der Beschuldigten, der sich gar nicht mehr beruhigen wollte, verbrachte die Nacht in der Arrestzelle.

