Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf 3 Rädern durch die Luitpoldstraße Edenkoben, Luitpoldstraße

Edenkoben (ots)

Am Freitagnacht, 22.06.2019, gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei Edenkoben auf einen Pkw aufmerksam, der auf 3 Rädern an der Dienststelle vorbeifuhr. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung des Pkw auf. Bei der anschließenden Kontrolle mussten sie feststellen, dass das Fahrzeug nicht nur am Reifen beschädigt war, sondern mehrere frische Unfallspuren aufwies und die Fahrzeugführerin völlig betrunken war. Die Dame erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr. Ihr Führerschein ist ebenfalls weg. Da bis dato die Unfallstellen nicht lokalisiert werden konnten, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung! Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel.: 06323-9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Markus Weber, Polizeihauptkommissar



Telefon: 06323 9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell