POL-PDLD: Sachbeschädigung an Kfz Landau, Am Spitalgarten 7, 19.06.2019, 16:00 Uhr - 20.06.2019, 14:00 Uhr

In genanntem Zeitraum wurden an dem PKW, Hyundai, I30, Kombi, beide Reifen (195/60 R 17) auf der Beifahrerseite zerstochen. Der Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

