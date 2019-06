Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wochenenmeldung Polizei Soest

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 23.06.2019

Lippstadt - Handwerker bei Arbeitsunfall verletzt Am Samstagmorgen wurden Arbeiter einer Handwerksfirma bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Reichenbacher Straße zum Teil schwer verletzt. Gegen 07.50 Uhr waren die Männer im Alter von 33, 43 und 63 Jahren damit beschäftigt, einen sperrigen Fensterrahmen über eine Balkonbrüstung zu heben. Als sie sich dabei gegen das Balkongeländer im zweiten Obergeschoss lehnten, gab dieses nach und die Personen stürzten in die Tiefe. Der 63-jährige Erwitter und der 43-jährige Warsteiner zogen sich schwere Verletzungen zu und musste mittels Hubschrauber bzw. Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert werden. Der 33-jährige Geseker konnte nach kurzer, ärztlicher Behandlung entlassen werden. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (sn)

Wickede - Wohnungseinbruch Am Freitagabend um 22:55 Uhr traf die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Holunderweg kurz vor dem zu Bett gehen auf zwei Personen, die nach Aufhebeln eines Fensters in ihre Wohnung eingedrungen waren. Während sich die Wohnungsinhaberin vorher im Esszimmer aufgehalten hatte, durchsuchten die Täter in mehreren Zimmern Schränke und Behältnisse. Nachdem sich die Frau aufgrund verdächtiger Geräusche in ihrer Wohnung umschaute, kam es im Wohnungsflur zur Begegnung, die die Einbrecher zur sofortigen Flucht veranlasste. Beide wurden beschrieben als etwa 170cm große und südländisch aussehende Männer mit dunklen Haaren und dunkler Oberbekleidung. Weitere Hinweise zur tat nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Soest - Bahnhofsvorplatz Am Samstag um 23.40 Uhr traf ein 35-jähriger Syrer in Begleitung von vier weiblichen Personen auf eine Gruppe von sechs bis sieben 18-22-jährigen männlichen, ausländischen Personen. Als die Personengruppen sich auf gleicher Höhe befanden, machte der 35-jährige Geschädigte eine abfällige Bemerkung in Richtung eines Gruppenmitglieds der männlichen Personengruppe. Daraufhin schlug dieser auf den Geschädigten ein. Der Geschädigte rannte weg, konnte aber von der Gruppe auf der Grünfläche vor dem Bahnhof eingeholt werden. Dort schlugen mehrere Gruppenmitglieder auf den Geschädigten ein. Nach der Tat stellte der Geschädigte den Verlust seines Handys und seiner Geldbörse fest. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten drei der Täter festgenommen werden. Die entwendeten Gegenstände wurden nicht aufgefunden. Der Beschuldigte klagte über leichte Schmerzen in der Brust und wies abgeschürfte Ellenbogen auf. (dd)

Rüthen - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagvormittag ereignete sich im Einmündungsbereich L 735 / L 741 zwischen dem Gewerbegebiet Lindental und Menzel ein Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Frau aus Warstein verletzt wurde. Die Frau war als Beifahrerin zusammen mit ihrem 51-jährigen Ehemann auf der L 735 unterwegs in Richtung Menzel, als ihr Mann den Pkw Opel an der genannten Einmündung verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender, 34-jähriger Rüthener erkannte die Situation zu spät und prallte mit seinem Mitsubishi auf das Heck des Opels. Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu, die im weiteren Verlauf einen Transport mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus erforderlich machte. Der Unfallverursacher entfernte sich nach kurzer Vorsprache von der Unfallstelle und konnte später von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. (sn)

Erwitte - Verkehrsunfall durch Auffahren Am Freitagnachmittag fuhr eine 27-jährige Anröchterin mit ihrem PKW den Overhagener Weg in Richtung B55. Hinter ihr fuhr ein 46-jähriger Bergkamer mit seinem Klein-LKW in gleicher Richtung. Als die PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug mit dem Ziel nach links in die Straße "Auf dem Fange" verkehrsbedingt abbremste, fuhr der LKW-Fahrer auf. Durch den Aufprall wurde die Anröchterin leicht verletzt. (dd)

