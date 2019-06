Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versucht BMW zu stehlen

Soest (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 2.30 Uhr, zwei Personen in einem 5er BMW auf einem Grundstück am Benninghausenweg in Soest antreffen. Da der Zeuge erkennen konnte, dass bereits die Rücklichter des Wagens eingeschaltet waren, kann davon ausgegangen werden, dass sie den BMW stehlen wollte. Als die beiden Tatverdächtigen den Zeugen sahen ergriffen sie die Flucht und liefen über die dortige Fußgängerbrücke weg. Aufbruchspuren wurden am Wagen nicht festgestellt. Es wird vermutet, dass sie eventuell mittels Funkreichweitenverlängerer das Keyless-Go-System manipulieren konnten. Die Tatverdächtigen werden als sehr schlank und zirka 180 cm lang beschrieben. Einer von ihnen trug eine schwarze Stoffmütze und eine graue Hose. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

