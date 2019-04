Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einschleichdiebstähle aus Wohnhäusern in Stubben und Lunestedt

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven. In den letzten Tagen ist es zu zwei Diebstählen aus Wohnhäusern gekommen. Die Täter schlichen sich unbemerkt durch nicht verschlossene Türen ein, obwohl die Bewohner zu Hause waren.

Am 07. oder 08.04.19 muss ein unbekannter Täter in einem Einfamilienhaus in der Elfershuder Str. in Stubben (27616 Beverstedt) gewesen sein. Es wurde das Fehlen eines Portemonnaies mit Ausweisen und ca. 200,- Euro Bargeld festgestellt.

Am 10.04.19, zwischen 12:00 und 15:40 Uhr, ist jemand durch die Hintertür in ein Haus in Lunestedt (27616 Beverstedt), Am Sportplatz, gelangt und hat aus dem Schlafzimmer Bargeld und Schmuck im Wert von fast 3.000,- Euro gestohlen.

Bitte halten Sie Türen und Fenster geschlossen, auch wenn Sie sich auf dem Grundstück oder im Haus aufhalten!

