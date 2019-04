Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 69-Jähriger bei Küchenbrand leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wingst. Mittwochfrüh geriet eine Küchenzeile in einem Einfamilienhaus Am Wittsandbeek in Brand. Ein 69-jähriger Bewohner wurde wach und löschte den Brand mit eigenen Mitteln. Er kam anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der entstandene Schaden beträgt etwa 20.000 Euro. Die Polizei erhielt gegen 7:50 Uhr Kenntnis von dem Küchenbrand und nahm die Brandursachenermittlungen auf. Zur Bekämpfung etwaiger Glutnester waren nach Polizeikenntnis rund 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wingst und Neuhaus im Einsatz.

