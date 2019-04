Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 20-Jährige bei Baumunfall leicht verletzt + Einbruch in Geschäft

Cuxhaven (ots)

20-Jährige bei Baumunfall leicht verletzt

Cuxhaven. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin aus Land Hadeln kam Montagmittag auf der Straße "Osterende" mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Nachdem das Fahrzeug dort mit einem Straßenbaum kollidierte, kam es zum Stillstand. Die junge Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe erhielt die Untere Wasserbehörde Kenntnis. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5.000 Euro.

++++++++

Einbruch in Geschäft

Cuxhaven. In der Nacht zu Sonntag brachen noch unbekannte Personen in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Auf dem Delft" ein und entwendeten vorgefundenes Bargeld und Shisha-Tabak. In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde erfolglos versucht, in das gleiche Geschäft einzubrechen. Die Gesamtschadensumme beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

