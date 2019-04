Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstagabend (04.04.2019) gegen 19:10 Uhr soll ein Rollerfahrer im Bereich eines Einkaufszentrums in der Abschnede einem 30-jährigen Fußgänger über den Fuß gefahren sein. Zuvor soll sich der Fußgänger dem Rollerfahrer und dem Fahrer einem Motocross-Motorrad in den Weg gestellt haben. Diese befuhren einen Fußgängerdurchgang in Richtung Töpfers Weg. Der Fußgänger erlitt eine leichte Verletzung an seinem Fuß. Der Rollerfahrer fuhr in Richtung Innenstadt davon, ohne sich um den Mann zu kümmern. Sein Begleiter verblieb an der Unfallstelle. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730). Der Fahrer trug einen auffälligen schwarzen Helm mit weiß-roten Streifen. Die Polizei ermittelt sowohl gegen den Rollerfahrer als auch gegen den Fußgänger.

