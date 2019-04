Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Vereinsgebäude in Hoope geklärt - 34-jähriger Bremer in Haft

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. In der Nacht zu Donnerstag (03.-04.04.2019) brachen zunächst unbekannte Täter auf dem Gelände zweier Hundesportvereine in Hoope in deren Vereinsheime und dortige Container ein. Sie stahlen u.a. diverse Werkzeuge, Küchengeräte, Lebensmittel und hinterließen erhebliche Vandalismusschäden. Zwei Männer aus Bremen im Alter von 34 und 45 Jahren gerieten anschließend in den Verdacht, etwas mit den Taten zu tun zu haben. Noch am Donnerstag wurden sie in einer Wohnung in Bremen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stade hatte aufgrund der Ermittlungen des Polizeikommissariats Schiffdorf einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. Die Beamten stellten Teile des Diebesgutes sicher. Es stellte sich heraus, dass an einem von den Männern benutzten Pkw gestohlene Autokennzeichen angebracht gewesen sind. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichendiebstahls eingeleitet. Der 34-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen gleichgelagerter Taten vorlag. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell