Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Eingeschlagene Heckscheibe

Hermmeskeil (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 15.02.2019, 17 Uhr, und Samstag, 16.02.2019, 12 Uhr, schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines in Hermeskeil - in der Trierer Straße - parkenden Pkw, Peugeot 106, ein. Zudem wurde die Heckklappe mutwillig eingedellt und der Unbekannte lief mit seinen Schuhen über die Motorhaube des Fahrzeugs. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503-9151-0

