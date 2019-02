Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall

Ayl, B51 (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall in der Ortslage Ayl kam am Sonntagmorgen die 20 jährige Fahrerin ums Leben. Die aus Trier stammende Frau war allein in ihrem PKW unterwegs und kam aus bislang noch nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab.

Anwohner leisteten erste Hilfe, konnten der jungen Frau aber nicht mehr helfen. Die B51 musste für den Verkehr gesperrt werden um die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch Polizei und Verkehrsunfall-Gutachter zu gewährleisten. Die Fahrbahn ist mittlerweile wieder freigegeben und durchgängig befahrbar.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell