POL-PDTR: Wohnhausbrand in Mandern

Mandern (ots)

In der Nacht zum Sonntag, um 03.12 Uhr, wurde ein Wohnhausbrand in Mandern in der Zerfer Straße gemeldet. Das Anwesen ist derzeit leerstehend und wird renoviert. Der Rauch griff auf das angebaute Nachbaranwesen über, so dass die dortigen Bewohner ihr Haus verlassen mussten. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Trier hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen. Im Einsatz waren ca. 50 Feuerwehrleute der Wehren aus Mandern, Heddert, Schillingen, Waldweiler, Kell und Hermeskeil, sowie ein Streifenteam der Polizeiinspektion Hermeskeil und Beamte der Kriminalpolizei Trier.

