Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: K65 Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit leichtverletzter Fahrerin

Hellertshausen (ots)

Am 15.02.2019 kam es gegen 17:30 Uhr auf der K65 zwischen Hellertshausen und Hottenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die 30-jährige Fahrerin war von Hottenbach in Fahrtrichtung Hellertshausen unterwegs, als ihr im Kurvenbereich ein in entgegengesetzter Richtung fahrender PKW entgegen kam. Die Unübersichtlichkeit der Straßenführung im Kurvenbereich und die geringe Breite der Fahrbahn der K65 in Zusammenhang mit einer Missachtung des Rechtsfahrgebots führten zu einem Frontalzusammenstoß. Ein ebenfalls beteiligter 18-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallgegnerin wurde mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Strecke zwischen Hellertshausen und Hottenbach wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt.

