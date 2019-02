Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruch in Kasel

Kasel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.01.2019 bis zum 14.01.2019, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kasel, Unterm Eichgraben, einzudringen. Die Täter scheiterten beim Versuch ein Fenster aufzuhebeln. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern noch an.

