Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, dem 13.02.2019, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell in Saarburg, Schlossberg, zu einem Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Vermutlich beim Rangieren auf dem oberen Parkdeck der Behörde touchierte der bislang unbekannte Fahrer eines gelb lackierten Fahrzeuges ein dort geparktes schwarzes 3er BMW Cabriolet im Bereich des vorderen Stoßfängers an der rechten Ecke. An dem BMW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen des Vorfalles oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



