Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Baucontainer aufgebrochen

Delmenhorst (ots)

Baucontainer aufgebrochen

Großenkneten. Zu einem Einbruch in drei Baucontainer der Baustelle an der Straße "Am Lemsen" in der Gemeinde Großenkneten ist es letztes Wochenende in dem Zeitraum von Freitag, 22.02.2019, gegen 15:30 Uhr, bis Montag, 25.02.2019, gegen 07:00 Uhr gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in drei auf der dortigen Baustelle abgestellten Container ein und durchsuchten diese. Unter anderem wurde Werkzeug entwendet. Der Schaden wird bisher auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen gerne an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

